Limanda çok sayıda ‘hayalet silah’ ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Limanda çok sayıda ‘hayalet silah’ ele geçirildi

İzmir Çeşme Limanı’nda şüphe üzerine X-Ray cihazına gönderilen tekstil malzemeleri dolun TIR’da koli indirdiği tespit edildi. Kolilerde yapılan denetimlerde "hayalet silah" olarak tabir edilen tabanca olmak üzere toplam 138 tabanca ele geçirildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; dün akşam saatlerinde Almanya'ya gitmek üzere Çeşme Limanı'na gelen ve tekstil malzemeleri taşıdığı öğrenilen bir TIR, liman görevlilerince X-Ray cihazına sevk edildi.

Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, TIR'ın X-Ray cihazına girmeden önce bekleme yaptığını belirledi. Durumdan şüphelenen ekipler, TIR'ın cihaza girmeden önce konteynerlerin yanına koli indirdiğini tespit etti.

Kolilerde yapılan aramalarda çoğunluğu "hayalet silah" olarak tabir edilen tabanca olmak üzere toplam 138 tabanca ve 135 şarjör ele geçirildi. TIR şoförü F.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Limanda çok sayıda ‘hayalet silah’ ele geçirildi

Limanda çok sayıda ‘hayalet silah’ ele geçirildi

Limanda çok sayıda ‘hayalet silah’ ele geçirildi

Limanda çok sayıda ‘hayalet silah’ ele geçirildi

Limanda çok sayıda ‘hayalet silah’ ele geçirildi

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