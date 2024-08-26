Limon kabuklarını atmamalısınız ; Vücut için sağladığı 5 fayda bakın ne

Limon, sağlığa birçok faydası olan bir meyve olarak bilinir. Ancak limonun kabuklarının da atılmaması gerektiğini biliyor muydunuz?

Limon kabuklarının vücut için sağladığı birçok fayda bulunmaktadır. İşte limon kabuklarının vücut için sağladığı 5 fayda:

Koltuk altına limon sürmek ter korkusunu önlüyor mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

1. Antioksidan deposu:

Limon kabukları, antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Antioksidanlar, vücudu zararlı serbest radikallerden korur ve hücre hasarını önler. Bu sayede yaşlanmayı geciktirir ve birçok hastalığın oluşumunu engeller.

2. Sindirim sistemi sağlığı:

Limon kabukları, sindirim sistemi için faydalı olan pektin lifi bakımından zengindir. Pektin lifi, sindirim sürecini düzenler, kabızlığı önler ve sindirim sistemi sağlığını korur.

3. Kolesterol düşürücü etki:

Limon kabukları, içerdiği bileşenler sayesinde kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Bu da kalp sağlığını korur ve kalp hastalıklarının riskini azaltır.

4. Bağışıklık sistemini güçlendirir:

Limon kabukları, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

5. Metabolizmayı hızlandırır:

Limon kabukları, metabolizmayı hızlandıran bileşenler içerir. Bu da kilo kontrolüne yardımcı olur ve enerji seviyesini yükseltir.

Limon Kabuklarından Reçel Nasıl Yapılır?

Limon kabuklarından reçel yapmak, hem lezzetli bir atıştırmalık hem de pratik bir tarif arayanlar için harika bir seçenektir. Limon kabuklarıyla yapılan reçel, tatlı ve ekşi lezzetiyle kahvaltı sofralarınıza farklı bir lezzet katacaktır.

İşte limon kabuklarından reçel yapmanın püf noktaları ve tarifi:



Malzemeler:



- 10 adet limon

- 1/2 çay kaşığı limon tuzu

- 2 su bardağı toz şeker

- 4 su bardağı su

Yapılışı:



1. Limonları güzelce yıkayın ve kabuklarını beyaz kısımlarına denk gelmemesine özen göstererek rendeleyin.

2. Rendelediğiniz limonlardan iki tanesinin beyaz dış kısımlarını soyun. Ardından bıçak yardımıyla çizikler atın.

3. Limon kabuklarını ve kabuklarını soyuduğunuz limonu bir tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı kadar su ilave ederek bir gece dinlendirin.

4. Ertesi gün kabuklar ve limon yumuşayana kadar güzelce kaynatın. (Yaklaşık 15-20 dakika)

5. Pişen limon kabuklarını suyun içinden çıkarıp fazla sularını süzdürün.

6. Bir tencerenin içerisine pişen limon kabuklarını, limon içini, toz şeker ve limon tuzunu aktarın. Üzerine 2 su bardağı da su ilave edin.

7. Reçel suyunu çekip, şeker içinde güzelce eriyene kadar karıştırarak pişirin. Ardından ocaktan alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

8. Soğuduktan sonra kavanoza aktararak muhafaza edebilir, dilediğiniz zaman afiyetle tüketebilirsiniz.

Fotoğraflar: Pixabay