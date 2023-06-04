Limon Otu nelere iyi gelir

Limon otu boyu 2-3 metreye kadar uzanabilen bir ağacın yapraklarıdır. Bu yaprakları limon gibi kokmasından dolayı limon otu olarak isimlendirilmiş. Limon otunu kullanmanın en iyi yollarından biri yaprakları çay gibi demleyip içmektir. Limon otu yararları:

Limonun faydaları biliyoruz ama limon otunun var olduğundan ve faydaları bulunduğunu bir çoğumuz yeni keşfedeceğiz. Limon otu boyu 2-3 metreye kadar uzanabilen bir ağacın yapraklarıdır. Bu yaprakları limon gibi kokmasından dolayı limon otu olarak isimlendirilmiş. Limon otunu kullanmanın en iyi yollarından biri yaprakları çay gibi demleyip içmektir.

Adeti düzensiz olan bayanlarda kullanabilir. Sebebi adeti düzene sokmasıdır.

Doğal antidepresan olarak tabir edilebilecek bitkilerdendir. Çağımızın en büyük psikolojik hastalıklarından olan depresyona karşı doğal bir bitkidir.

Diyabet hastaları için kan şekerini düşürücü etkisi bulunur.

Kilo almayı sağlar çünkü iştah açıcıdır.

Sindirimi kolaylaştırır.

Ateş düşürücü etkisi bulunur.

Soğuk algınlığı, öksürük ve bronşit gibi hastalıklara karşı şifalıdır.

