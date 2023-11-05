Limon posası yararlı mı

Limon sağlık için oldukça önemli. Peki posasının yararları var mı? İşte yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Limon posası yararlı mı

Özellikle suyu kullanılan limonun posası birçok rahatsızlığa iyi geliyor. İşte çöpe atmamanız gereken limon posasının az bilinen yararları…

Vücuda sağladığı faydalar ile birçok rahatsızlığa çare olan limon, suyu ve kabuğu ile adeta şifa deposu. Yüksek C vitamini değeri ile aynı zamanda antioksidan kaynağı da olan limon, tepeden tırnağa hücre yenileyici özelliğe sahiptir.

Limon suyunu içeceklere karıştırıp içmek zayıflamaya destek olabileceği gibi, özellikle limonsu suyun birçok faydası bulunmaktadır. Ancak çoğu zaman limonu sıktıktan sonra suyunu kullanır kabuğundaki vitaminleri unuturuz. Limon posasını çöpe atanların fikrini tamamen değiştirecek olan faydaları sizler için sıraladık.

LİMON POSASINDAN NELER YAPILIR


Limon posasını ister kurutup rendeleyerek yemeklerinize ekleyin, ister rondodan çekerek kullanın.

Tencerede kaynatarak suyunu içebilirsiniz. Sürahinizin içine atarak gün boyunca tüketebilirsiniz.

Limon kabuğu, içerisindeki limonen ve salvestrol Q10 sayesinde kanserli hücrelerle savaşmaya yardım ediyor.

Tırnak etlerinizi ovalayarak manikür etkisi sağlayabilirsiniz.


Limon posasının içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF (polymethoxylated flavones) sayesinde total kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini, karaciğer yağlarını azaltıyor.

Ayrıca limon kabuğu antioksidan özellik gösteren yüksek C vitamini kapasitesi sayesinde DNA hasarını önlüyor.

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