Limon sosundan sonra Bakanlık harekete geçti. Bir ürüne daha yasak geliyor

Limon sosundan sonra Bakanlık harekete geçti. Bir ürüne daha yasak geliyor
Kaynak: Milliyet
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı kararla marketlere satışı yasaklanan ürünlere limon sosu ve nar ekşisinden sonra bir ürünün daha eklendiği iddia edildi.
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Limon sosundan sonra Bakanlık harekete geçti. Bir ürüne daha yasak geliyor 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini artıran yeni kararlar aldığını duyurdu.

Bu çerçevede ilk olarak nar ekşili sos ve türevlerinin marketlerde satışı yasaklanmıştı.

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Limon sosundan sonra Bakanlık harekete geçti. Bir ürüne daha yasak geliyor 2

Daha sonra nar ekşisine ek olarak geçtiğimiz gün limon sosunun da yasaklanacağı belirtilmişti.

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Limon sosundan sonra Bakanlık harekete geçti. Bir ürüne daha yasak geliyor 3

Milliyet'te yer alan habere göre; Tüketiciyi yanıltan cümleler ve görseller içeren etiketlerin basılmasının yasaklanacağını ifade edildi.

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Limon sosundan sonra Bakanlık harekete geçti. Bir ürüne daha yasak geliyor 4

İçinde tereyağı bulunmamasına rağmen ambalajında tereyağı görseli bulunan margarinlerin marketlerde satışının yasaklanacağı iddia edildi.

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Limon sosundan sonra Bakanlık harekete geçti. Bir ürüne daha yasak geliyor 5

Market raflarında etiketinde 'tereyağı keyfi', 'tereyağı tadında' ve 'tereyağı lezzeti' gibi ifadelerin yazılı olduğu ürünlerin yer almayacağı belirtildi.

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Limon sosundan sonra Bakanlık harekete geçti. Bir ürüne daha yasak geliyor 6

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle limon suyu izlenimi veren ürünlerin 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de satılması yasaklanacağının altı çizildi.

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Limon sosundan sonra Bakanlık harekete geçti. Bir ürüne daha yasak geliyor 7

Limon, nar ya da benzeri ürünlerin konsantresinin dahi yasak dahiline alınacağı ifade edildi.

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Limon sosundan sonra Bakanlık harekete geçti. Bir ürüne daha yasak geliyor 8

Yasağa uymayanlara ise idari para cezası kesileceği aktarıldı.

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Limon sosundan sonra Bakanlık harekete geçti. Bir ürüne daha yasak geliyor 9
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