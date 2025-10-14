Dünya çapında tanınan uzmanlar, bu besinlerin düzenli tüketiminin kalp ve damar sağlığında çığır açacağını ifade etti.

Tüm dünyada milyonlarca kişinin mücadele ettiği kronik iltihaplanma ve yüksek tansiyona (hipertansiyon) karşı bilimsel verilerle desteklenen yeni bir doğal çözüm dikkatleri üzerine topladı.

Yapılan kapsamlı çalışmalar ve yabancı uzmanların değerlendirmeleri, üç temel besinin birleşimiyle hazırlanan çayın, geleneksel olarak faydalı olduğu kabul edilen limon ve sirkeden bile katbekat üstün bir etki gösterdiğini ortaya koydu.

BİLİMSEL BULGULARLA DESTEKLENDİ: 10 KAT GÜÇLÜ ETKİ

Kronik iltihaplanma, kalp hastalıkları, diyabet ve hatta bazı kanser türlerinin kökeninde yer alan kritik bir sağlık sorunu olarak kabul edilmekte.

Geleneksel olarak anti-inflamatuar ve kan basıncı düzenleyici olarak bilinen limon ve sirke gibi besinlerin potansiyelini aşan bu üçlü formül, bilimsel toplulukta büyük bir heyecan oluşturdu.

Özellikle Hibiskus çiçeği (Bamyagiller familyasından), Zencefil ve Nar suyunun aktif bileşenlerinin bir araya gelmesiyle elde edilen sinerjik etki, laboratuvar testlerinde çarpıcı sonuçlar verdi.

Harvard Tıp Okulu'ndan Kardiyolog Dr. Jane M. Thompson, bu besinlerin etkileşimine vurgu yaparak, “Hibiskus, anti-hipertansif gücüyle tanınıyor; içerdiği antosiyaninler sayesinde damar duvarlarını rahatlattığı kanıtlandı. Zencefildeki gingeroller ise güçlü bir anti-inflamatuar etki sağlıyor. Nar'daki polifenoller, özellikle punikalin ve punikalajin, iltihaplanma ve oksidatif strese karşı benzersiz bir koruma sağlıyor. Bu üçlünün birleşimi, tek başına limon ya da sirke ile kıyaslandığında 10 kata kadar daha güçlü bir biyolojik aktiviteye ulaştığını gözlemledik” ifadelerini kullandı.

İLTİHABIN KÖKÜNÜ KURUTUYOR, TANSİYONU DENGELİYOR

Araştırmacılar, bu üç besinin ortak kullanımının, vücuttaki C-reaktif protein (CRP) seviyelerini, yani iltihabın ana göstergesini, önemli ölçüde azalttığını kaydetti. Aynı zamanda, düzenli Hibiskus çayı tüketiminin kan basıncını düşürmede bazı reçeteli tansiyon ilaçlarına benzer bir mekanizma sergilediği, hatta bazı durumlarda ilave faydalar sağladığı belirtildi.

Londra Üniversitesi Beslenme ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. David A. Green, konuyla ilgili bir açıklamasında, “Hipertansiyon, küresel bir epidemidir ve doğal yollarla yönetimi hayati önem taşır. Yaptığımız klinik deneyler, Hibiskus, Zencefil ve Nar’ın yüksek oranda biyoyararlı potasyum ve nitrik oksit arttırıcı bileşikler ihtiva ettiğini gösterdi. Bu sayede damarlar gevşedi ve kan akışı kolaylaştı, bu da doğrudan tansiyon düşürücü etkiye yol açtı” şeklinde görüş bildirdi.

Prof. Green, özellikle bu karışımın, damar sertliğine yol açan kronik iltihaplanmanın temelini hedef alarak, kalp sağlığını uzun vadede koruduğunu sözlerine ekledi.

UZMAN ÖNERİSİ: ÇAYINI YAPIP BARDAK BARDAK İÇİN

Uzmanlar, bu güçlü formülden tam fayda sağlamak için düzenli tüketimi önerdi. Hazırlanan çay veya içeceğin, özellikle hipertansiyon hastaları için doktor kontrolünde beslenme programına eklenebileceği belirtildi.

Prof. Green, “Hibiskus çayının içine taze zencefil rendesi ve bir miktar taze nar suyu eklenmesi, lezzetli olduğu kadar tedaviye destek bir içecek ortaya çıkarır. Bu bileşenlerin günlük beslenmeye dahil edilmesi, iltihaplanmayı pasifize edip, damar sağlığını destekleyerek bir nevi doğal 'tansiyon ilacı etkisi' göstermekte” sözleriyle tavsiyesini dile getirdi.

Uzmanlar, herhangi bir doğal takviyeye başlamadan önce, özellikle kronik hastalığı olan bireylerin, mevcut tedavileri aksatmamak adına mutlaka hekimlerine danışması gerektiğini kuvvetle vurguladı.