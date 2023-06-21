Limon yağı ne işe yarar

Limon kabuğundan elde edilen limon yağı, uçucu yağlar arasında en güçlü anti-mikrobiyal özelliklere sahip. Aynı zamanda salata ve mezelerde de limon yağı çok sık kullanılır. Ayrıca sebzeler temizlerken de limon yağı kullanılır.

Özellikle sebze ve meyveler yıkanırken içerisine sirke yerine birkaç damla limon yağı eklenebilir. Bunun yanı sıra yemekleri lezzetlendirmek için de limon yağı kullanılır.

İŞTE LİMON YAĞININ YARARLARI

Limon yağı, cilt lekeleri için de kullanılıyor.

Ağız kokusu gibi istenmeyen durumların ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.

İltihaplı bademcikleri tedavi eder.

Nefes tıkanıklığı sorunu olan kişilerin daha rahat nefes almasını sağlamak ve nefesini düzenlemek için limon yağı kullanılabilir.

ZAYIFLAMAK İÇİN KULLANILIR MI

Limon yağı, bağırsakların çalışmasına yardımcı kilo verdiren yağlardandır. Limon yağını zayıflamak amacıyla kullanmak için bir kase yoğurda 3-4 damla limon yağı damlatıp böyle tüketebilirsiniz.

CİLDE FAYDALARI NELER?

Ciltteki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Cilt lekelerini giderir.

Sivilcelerin kurumasına yardımcı olur.

Ciltteki ölü deriden arınmayı sağlar.

Güneş lekelerine iyi gelmektedir.

NASIL KULLANILIR?

Limon yağı zeytinyağı ile karıştırılarak cilde uygulanabilir. Cilde ya da saça uygulanacağı zaman kullanılan ürünlerin içine birkaç damla eklenebilir. Asitli bir yapısı olduğundan dolayı direkt cilde temasından kaçınmak gerekir.

KABUĞUNUN CİLDE FAYDALARI

Asitli bir yapısı olan limonun kabuğunu yüzünüze sürerseniz gözeneklerin içerisini temizler. Ciltte oluşan akne ve siyah noktaların oluşmasını engeller. İltihaplı sivilcelerin içinin kurumasını ve kısa zamanda tedavi olmasını sağlar.

LİMON KABUĞU NASIL KULLANILMALI

Limon kabuğu özellikle cilt bakımı için kullanılmaktadır. Sizlerde tıpkı aşçılar gibi rendelediğiniz limon kabuklarını yemeklerinize, salatalarınıza veya keklerinize katıp bu şekilde tüketebilirsiniz. Bunların haricinde limon kabuğunun farklı kullanım alanları da vardır.

DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Bağırsakları koruyor.

Hücre hasarını önlüyor.

Kanser riskini azaltıyor.

Diş etlerini güçlendiriyor.

Karaciğerde yağlanmayı azaltıyor.