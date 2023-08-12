Limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek tarifinin malzemeleri neler?

Çay saatlerinin vazgeçilmezi limonlu keki pişirmek sanılanın aksine kolay. Limonlu kek tarifinin püf noktası ise pişirme süresine dikkat etmek gerekiyor. Peki, limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek tarifinin malzemeleri neler?

Limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek tarifinin malzemeleri neler?

Çay ve kahve saatlerinize eşlik edecek lezzetiyle yüzünüzü güldürecek limonlu kek tarifini sizler için derledik. Hafif lezzetiyle çok sevilen limonlu keki yaparken tarife harfiyen uymak gerekiyor. Peki, limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek tarifinin malzemeleri neler?

İşte limonlu kek tarifi…

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LİMONLU KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 su bardağı toz şeker

- 4 adet yumurta

- 1 adet rendelenmiş limon kabuğu

- 2 yemek kaşığı limon suyu

- 1 su bardağı süt

- 1 veya 2 su bardağı Ayçiçek yağı

- 1 paket vanilin

- 1 su bardağı süt

- 3 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

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LİMONLU KEK NASIL YAPILIR?

Toz şeker ve yumurtayı bir çırpıcı yardımıyla çırpın. Krema kıvamını alana kadar çırpmaya devam edin.

Sırasıyla süt, Ayçiçek yağı, limon suyunu ilave edin ve çırpmayı sürdürün. Elenmiş un, vanilin, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuklarını ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Yağladığınız kek kalıbına harcı boşalttıktan sonra üzeri içini spatula yardımıyla düzeltin. Hazırladığınız tatlıyı önceden ısıttığınız 170 derecelik fırına atın. 40 dakika sonra çıkarın ve servis edin.

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