Limonlu su mu, Sirkeli su mu? Osman Müftüoğlu son noktayı koydu!

Elma sirkeli su ile limonlu su arasında büyük bir çekişme var. Özellikle kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği bu iki içecekle ilgili önemli bir soru işareti bulunuyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, YouTube kanalında paylaştığı program kaydında bu soruya açıklık getirdi.

“Fark etmez” diyerek yanıtlayan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, asıl önemli olanın su tüketimi olduğunu vurguladı.

“Suyun kendisi esas. Limonlu su veya sirkeli su, önce suyun kendisi gelir.” dedi.

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Aç karnına elma sirkeli suyun mideyi rahatsız edebileceğini de ekledi.

“Benim alışkanlığım, güne ılık limonlu suyla başlayıp öyle devam etmek.” diye belirtti.

Osman Müftüoğlu, suyun zenginleştirilmesinin faydalı olduğunu ifade etti. “Suya domates rendesi veya salatalık dilimleri ekleyerek içebilirsiniz.” diyen Müftüoğlu, böylece antioksidan içeriğinden faydalanabileceğinizi söyledi.

Limon, C vitamini, lif ve birçok besin öğesi içeren bir meyvedir.

Limonun bazı faydaları şunlardır:

C VİTAMİNİ KAYNAĞI:

Limon, C vitamini açısından zengindir. C vitamini bağışıklığı güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve antioksidan özellikler sunar.

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SİNDİRİM SAĞLIĞI:

Lif, sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler. Limon, lif içeriğiyle sindirim sağlığına katkıda bulunur.

SU DENGELEYİCİ:

Limon, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olabilir. Limonlu su, günlük su alımını artırarak hidrasyonu destekler.

CİLT SAĞLIĞI:

C vitamini, kollajen üretimini teşvik ederek cilt sağlığını güçlendirir ve antioksidan özellikleriyle yaşlanmayı geciktirebilir.

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI

Elma sirkesi, sağlığa pek çok potansiyel fayda sunan doğal bir üründür. Ancak, aşırı tüketimden kaçınılmalıdır, çünkü fazla kullanımı olumsuz etkilere yol açabilir. Elma sirkesinin potansiyel faydaları:

• Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

• Kilo vermeyi destekler.

• Kolesterolü düşürür.

• Kalp sağlığını iyileştirir.

• Vücuttaki zararlı bakterileri temizler.

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• Toksinlerden arındırır.

• Akne gibi cilt lekelerini azaltabilir.

• Bağırsak sağlığına katkı sağlar.

• Saçtaki kepeği azaltabilir.

SUYUN FAYDALARI?

Su, insan vücudu için hayati bir öneme sahiptir ve sağlıklı bir yaşamın temel taşıdır. Vücudun yaklaşık yüzde 60’ı sudan oluşur ve her gün yeterli miktarda su tüketmek, fiziksel ve zihinsel sağlığı destekler.

İşte suyun başlıca faydaları:

• Hidrasyonu Sağlar: Su, vücudun sıvı dengesini koruyarak organların düzgün çalışmasını sağlar. Yeterli su tüketimi, dehidrasyonu önler ve enerji seviyelerini yüksek tutar.

• Sindirimi Destekler: Su, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Yiyeceklerin parçalanmasını kolaylaştırır, besin emilimini artırır ve kabızlığı önler.

• Metabolizmayı Hızlandırır: Yeterli su tüketimi, metabolik süreçleri destekler ve kalori yakımını artırabilir. Özellikle soğuk su içmek, vücudun suyu ısıtmak için enerji harcamasını sağlar.

• Cilt Sağlığını İyileştirir: Su, cildi nemlendirir ve elastikiyetini korur. Yeterli hidrasyon, ciltteki kuruluğu azaltır, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve yaşlanma belirtilerini geciktirebilir.

• Böbrek Fonksiyonlarını Destekler: Su, böbreklerin toksinleri ve atık maddeleri idrar yoluyla atmasını kolaylaştırır. Yetersiz su tüketimi, böbrek taşları riskini artırabilir.

• Kas ve Eklem Sağlığını Korur: Su, kasların ve eklemlerin yağlanmasını sağlar, egzersiz sırasında kas kramplarını ve yorgunluğu azaltır.

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• Zihinsel Odaklanmayı Artırır: Dehidrasyon, konsantrasyon ve bilişsel performansı olumsuz etkiler. Yeterli su tüketimi, zihinsel berraklığı ve odaklanmayı destekler.

• Vücut Sıcaklığını Düzenler: Su, terleme yoluyla vücut sıcaklığını düzenler ve özellikle sıcak havalarda veya egzersiz sırasında aşırı ısınmayı önler.

• Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Yeterli su tüketimi, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı direnci artırır.

• Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Yemeklerden önce su içmek, tokluk hissi sağlayarak aşırı yemeyi önleyebilir. Ayrıca kalorisiz bir içecek olarak sağlıklı bir alternatif sunar.

NE KADAR SU İÇİLMELİ?

Yetişkin bir bireyin günlük su ihtiyacı, yaş, cinsiyet, kilo, aktivite düzeyi ve iklim gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Genel olarak, günde 2-3 litre su tüketilmesi önerilir. Ancak, sıcak havalarda veya yoğun fiziksel aktivitelerde bu miktar artırılmalıdır.

SU İÇİMİNİ ARTIRMANIN İPUÇLARI:

• Suyun içine limon, salatalık, nane veya meyve dilimleri ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

• Düzenli aralıklarla su içmeyi hatırlatan bir su şişesi kullanabilirsiniz.

• Yemeklerden önce ve sonra bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.