Limonun besin değerini katlama hilesi. Üstelik suyu daha fazla çıkıyor

Limon, mutfaklarımızın vazgeçilmez bir üyesi olmasının yanı sıra, sağlık açısından da oldukça faydalı bir meyvedir. İçeriğindeki yüksek C vitamini, antioksidanlar ve diğer faydalı bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmekten sindirimi desteklemeye kadar pek çok alanda olumlu etkiler sağlar. Ancak, limonun besin değerini artırmanın ve suyunu maksimum seviyede çıkarmanın bazı pratik yolları olduğunu biliyor muydunuz?

Ulusalpost.com'un aktardıklarına göre; Limondan 2 kat fazla su çıkarmak mümkün. İlk olarak, limonun suyunu daha fazla çıkarmak için, limonu önceden mikrodalgada ısıtabilirsiniz. Limonu 10-15 saniye boyunca mikrodalgada ısıttıktan sonra, daha fazla suyunun çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Bir diğer teknik ise, limonu rulo haline getirmektir. Bunun için, limonu masanın üzerinde yuvarlayarak rulo şekline getirin. Daha sonra, bıçak yardımıyla rulo halindeki limonu kesin. Bu sayede, limonun içindeki suyu daha fazla çıkarabilirsiniz.

Ayrıca, limonun suyunu çıkarmak için, limonu sıcak su dolu bir kaba batırabilirsiniz. Limonu sıcak su dolu kabın içinde 1-2 dakika beklettikten sonra, daha fazla suyunun çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Son olarak, limonun suyunu daha fazla çıkarmak için, limonu sıkarken bir çatal yardımıyla bastırabilirsiniz. Bu sayede, limonun içindeki tüm suların sıkılmasını sağlayabilirsiniz.

Limonlu Suyun Faydaları

Limonlu su, sağlık açısından birçok fayda sunan doğal bir içecektir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne destek olabilir. Sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle mide rahatsızlıklarını hafifletir ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Antioksidan özellikleri sayesinde cilt sağlığını destekler ve yaşlanma belirtilerinin azalmasına katkı sağlar. Günlük su tüketiminizi artırmanın lezzetli bir yolu olan limonlu su, düzenli tüketildiğinde genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Ancak, aşırı tüketiminden kaçınılmalı ve özellikle mide rahatsızlığı olan bireyler doktorlarına danışmalıdır.