Limonun tanesi 25 TL oldu! Üzerine sıkılan sodanın fiyatını geçti

Türkiye’nin sofralarının vazgeçilmezi limon, bu yıl hem üreticiyi hem de tüketiciyi zora soktu. Limon üretiminde yer yerinden oynadı ve fiyatlar ciddi oranda yükseldi. Limonun fiyatının, tatlandırması için kullanılan sodayı geçmesi duyanlarda şaşkınlık yaşattı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2024’te 641 bin ton olan limon üretiminin bu yıl 380 bin tona gerilediğini, rekoltede %40’lık bir düşüş yaşandığını açıkladı. Bu dramatik azalma, pazarlarda limon fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu: Kilosu 180 TL, tanesi ise 24 TL’ye kadar yükseldi.

Portakal ve limon fiyatlarını artıracak tehlike! Çiftçiler böylesini görmedi!

FİYATLAR UÇTU, ÜRETİCİLER VE TÜKETİCİLER MUTSUZ

Geçtiğimiz yıl tanesi 10-15 TL arasında satılan limon, bu yıl pazarlarda 20-24 TL’den alıcı buluyor. Kilosu ise 130-180 TL arasında değişiyor. Üreticiler, soğuk hava ve kuraklık nedeniyle arzın azaldığını, bu yüzden fiyatlarda düşüş beklemediklerini belirtiyor. Çiftçiler, limon ağaçlarını kurtarmak için tankerlerle su taşımak zorunda kaldıklarını, bazı bölgelerde üçüncü sulamanın bile yapılamadığını ifade ediyor. Tüketiciler ise hem yüksek fiyatlardan hem de kalitesiz ürünlerden şikayetçi.

LİMONDA ŞAŞIRTAN DURUM!

Limon fiyatlarında rekoltedeki düşüş nedeniyle yaşanan yükseliş, hem üreticide hem tüketicide sıkıntı yaşatmaya devam ediyor. Limonda yaşanan üretim düşüşü fiyatların ciddi oranda yükselmesine sebep oldu. Vatandaşın soda içerken tercihe göre kullandığı limon fiyatı sodayı geçmiş durumda. Bu durum da vatandaşı şaşırtırken, tedirginliğin de yükselmesine sebep oldu.

Limonlu soda hayat saçıyor! Maden suyuyla ilgili uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

LİMON KRİZİNİN İKİ ANA NEDENİ: ZİRAİ DON VE KURAKLIK

Uzmanlar, limon fiyatlarındaki sert yükselişin temel nedenlerini zirai don ve kuraklık olarak sıralıyor. Kış aylarında yaşanan don olayları, limon ağaçlarının verimini ciddi şekilde düşürdü. Yazın etkili olan su sıkıntısı ise üretimi daha da zorladı. Çiftçiler, su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle ağaçlarını sulamakta güçlük çekerken, bazı bölgelerde üretim tamamen durma noktasına geldi. Bu durum, limonun yanı sıra kiraz gibi diğer meyvelerde de fiyat artışlarına yol açtı.

TEZGAHLARDA KALİTE KRİZİ: ALDIĞIMIZ LİMON, LİMON DEĞİL

Pazarlardaki limonların kalitesi de tüketicilerin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, limonların çoğunun lekeli, mumlu olduğunu veya kısa sürede çürüdüğünü söylüyor. Bir tüketici, X platformunda, “20 TL’ye limon alıyoruz, eve gelince yarısı çürüyor. Bu limon değil, resmen hayal kırıklığı!” diye yazarak isyan etmişti. Satıcılar ise yüksek fiyatlar nedeniyle talebin düştüğünü, geçen yıl 10 TL’ye satılan limonun bu yıl 20 TL’ye çıkması nedeniyle alıcı bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.

LİMON KRİZİNİN GELECEĞİ: FİYATLAR DÜŞER Mİ?

Üreticiler, mevcut koşullarda limon fiyatlarının yakın vadede düşmesini beklemiyor. Kuraklığın devam etmesi ve su kaynaklarının azalması, önümüzdeki dönemde üretimi daha da zorlaştırabilir. Mehmet Akın Doğan, “Çiftçilerimiz ağaçlarını kurtarmak için mücadele ediyor, ancak doğa koşulları bize karşı. Bu gidişle limon lüks bir ürün haline gelebilir” uyarısında bulundu. Tüketiciler ise fiyatların bütçelerini zorladığını, alternatif olarak limon yerine diğer narenciyelere yönelmeyi düşündüklerini ifade ediyor.

Maden suyunun içine eklenmesi yetiyor! Böbrekleri saat gibi çalıştırıyor

LİMON SOFRALARDAN EKSİLİYOR MU?

Limon, Türkiye’de hem mutfakların hem de çiftçilerin vazgeçilmezi olsa da, bu yıl yaşanan üretim krizi herkesi derinden etkiledi. Soğuk hava, kuraklık ve kalite sorunları, limonun hem fiyatını hem de erişilebilirliğini tehdit ediyor. Uzmanlar, tarımsal desteklerin artırılması ve sulama altyapısının iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, limon gibi temel bir ürünün sofralardan eksik olması kaçınılmaz görünüyor. Tüketiciler ve üreticiler, bu krizin nasıl çözüleceğini merakla bekliyor.