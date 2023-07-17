Lina ne demek? Lina isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Lina son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Lina ne demek? Lina isminin anlamı nedir?

Lina ne demek? Lina isminin anlamı nedir?

Lina adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Lina isminin anlamını araştırıyor. Peki, Lina ne demek? Lina isminin anlamı nedir?

LİNA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Lina ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bir şeyin göründüğü, ortaya çıktığı yer.

- Nazik, sevecen.

- Zeytin tacı.

LİNA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Lina ismi Kur'an-ı Kerim'de (Haşr Suresi 5. Ayet) geçmektedir; ancak Lina ismini koymak caizdir.

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