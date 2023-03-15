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Fenerbahçeli Lincoln'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln'ün diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıklamıştı. Yıldız oyuncu sosyal medyadan Fenerbahçe taraftarına seslendi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 20:12
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Lincoln: Çok üzgünüm

Fenerbahçeli Lincoln'den sakatlık açıklaması
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Başarılı oyuncu sosyal medyahesbından bir paylaşım yaptı. Lincoln açıklamasında, "Sevgili Fenerbahçe taraftarı... Sevilla ile oynadığımız ilk maçta ne yazık ki ağır bir sakatlık yaşadım. Böylesine önemli bir süreçte takımımdan ayrı kalacak olmak benim için büyük bir üzüntü sebebi. Malesef futbolun içinde olası bir durumu yaşıyorum." dedi.
ZORLU GÜNLER
Taraftarın desteğinden dolayı teşekkür eden Brezilyalı oyuncu, "Önümde uzun bir geri dönüş süreci var ve ben bugüne kadar sahada olduğu gibi şimdi de tedavi döneminde en çabuk şekilde dönebilmek adına elimden geleni yapacağım. Yaşadığım sakatlıkla ilgili çok sayıda destek mesajı aldım. Zorlu günlerde sizlerin destekleri benim icin çok değerli. Bunlar adına herkese teşekkür ediyorum. Yarın ve sezon sonuna kadar tüm kalbim takım arkadaşlarım ve siz büyük Fenerbahçe taraftarıyla olacak." ifadelerini kullandı.

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