Fenerbahçe'de Lincoln Henrique çıkmazı

Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan ilk maçta sakatlık yaşayan Lincoln Henrique'nin durumu Fenerbahçe'yi kara kara düşündürüyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan mücadelede sakatlanan Lincoln Henrique'nin durumu belirsizliğini koruyor.
82. dakikada sakatlanarak yerini Osayi-Samuel’e bırakan Henrique'nin rövanş öncesi son durumu yarın yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
24 yaşındaki oyuncunun perşembe günü Sevilla ile oynanacak karşılaşmada forma giyme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.