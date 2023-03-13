13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Lincoln Henrique çıkmazı

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique çıkmazı

Sevilla maçı öncesi Fenerbahçe'de Lincoln Henrique belirsizliği yaşanıyor.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 13:36
Takip Et

Lincoln Henrique Sevilla maçında oynayacak mı

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique çıkmazı
+
Aa
-

Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan ilk maçta sakatlık yaşayan Lincoln Henrique'nin durumu Fenerbahçe'yi kara kara düşündürüyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan mücadelede sakatlanan Lincoln Henrique'nin durumu belirsizliğini koruyor.

82. dakikada sakatlanarak yerini Osayi-Samuel’e bırakan Henrique'nin rövanş öncesi son durumu  yarın yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

24 yaşındaki oyuncunun perşembe günü Sevilla ile oynanacak karşılaşmada forma giyme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
1
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
2
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
3
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
4
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
5
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
6
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
7
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ankaragücü Galatasaray'la masaya oturacak. Taylan ve Emre için teklif yaptı
﻿Ankaragücü Galatasaray'la masaya oturacak. Taylan ve Emre için teklif yaptı
﻿Ankaragücü Galatasaray'la masaya oturacak. Taylan ve Emre için teklif yaptı
﻿Tribünde fenalaşan Muhammet Eren Yılmaz hayatını kaybetti
﻿Tribünde fenalaşan Muhammet Eren Yılmaz hayatını kaybetti
﻿Tribünde fenalaşan Muhammet Eren Yılmaz hayatını kaybetti
﻿TFF'den Okan Burak'a jet play-off cevabı
﻿TFF'den Okan Burak'a jet play-off cevabı
﻿TFF'den Okan Burak'a jet play-off cevabı
﻿76ers Harden'la güldü
﻿76ers Harden'la güldü
﻿76ers Harden'la güldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.