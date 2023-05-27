Lincoln Henrique'den sakatlığı hakkında açıklama

Lincoln Henrique, sakatlığı hakkında konuşarak, ''Ekim ayına kadar devam edecek. Oynamayı seviyorum, bu yüzden çalışıp daha güçlü döneceğim." dedi.

Lincoln Henrique'den sakatlığı hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Lincoln'ün açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe'yi seçmemde Jesus ile görüşmem etkili oldu. Bana takım ve lig hakkında ne düşündüğümü sordu. Ona Rizespor dönemindeki deneyimlerimden bahsettim. Onunla konuşmak transferi benim için kolaylaştırdı. Beni ikna etti, gerçekten o çok harika bir teknik adam.

Türkiye'yi zaten biliyordum. Bonservisim Gremio'dayken Rizespor'da kiralık bir dönem geçirmiştim. Ülkeyi ve kültürünü seviyorum. Çok güçlü ve rekabet düzeyi yüksek bir lig. Her takımda kaliteli oyuncular var."

SON DURUMUNU AÇIKLADI
Sakatlığı hakkında da açıklama yapan Lincoln, "Bir futbolcunun yaşayabileceği en kötü sakatlığı yaşadım. Bugüne kadar sakatlığımdan dolayı en fazla 2 hafta kaçırmışımdır. Şimdi Ekim ayına kadar devam edecek. Oynamayı seviyorum, bu yüzden çalışıp daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
Son Haberler
Trafik magandaları yol kesip aileye kabus yaşattılar Güncel
Trafik magandaları yol kesip aileye kabus yaşattılar
Suriye'de 1 gün videosu sosyal medyayı salladı. Türk genci pahalılıktan Afgan Suriyeli korkusundan evinden çıkamıyor Güncel
Suriye'de 1 gün videosu sosyal medyayı salladı. Türk genci pahalılıktan Afgan Suriyeli korkusundan evinden çıkamıyor
Galatasaray kaybetti. Hocası oyuncuları kazanmış gibi tebrik etti Spor
Galatasaray kaybetti. Hocası oyuncuları kazanmış gibi tebrik etti
Bal arıları dükkanı istila etti Güncel
Bal arıları dükkanı istila etti
Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters’a Nazi soruşturması Dünya
Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters’a Nazi soruşturması
Uzmanından migrenle ilgili korkutan açıklama Sağlık
Uzmanından migrenle ilgili korkutan açıklama
Efes Selçuk Belediyesi'nin işlettiği 'Bi tek Efes' açıldı Güncel
Efes Selçuk Belediyesi'nin işlettiği 'Bi tek Efes' açıldı