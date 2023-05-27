Lincoln Henrique'den sakatlığı hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Lincoln'ün açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe'yi seçmemde Jesus ile görüşmem etkili oldu. Bana takım ve lig hakkında ne düşündüğümü sordu. Ona Rizespor dönemindeki deneyimlerimden bahsettim. Onunla konuşmak transferi benim için kolaylaştırdı. Beni ikna etti, gerçekten o çok harika bir teknik adam.

Türkiye'yi zaten biliyordum. Bonservisim Gremio'dayken Rizespor'da kiralık bir dönem geçirmiştim. Ülkeyi ve kültürünü seviyorum. Çok güçlü ve rekabet düzeyi yüksek bir lig. Her takımda kaliteli oyuncular var."

SON DURUMUNU AÇIKLADI

Sakatlığı hakkında da açıklama yapan Lincoln, "Bir futbolcunun yaşayabileceği en kötü sakatlığı yaşadım. Bugüne kadar sakatlığımdan dolayı en fazla 2 hafta kaçırmışımdır. Şimdi Ekim ayına kadar devam edecek. Oynamayı seviyorum, bu yüzden çalışıp daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.