Linke, tıkladı 600 bin lirası buhar oldu

Antalya'da yaşayan emekli Faruk Gülcemal, sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlenmesinin ardından adına 600 bin TL'lik kredi kullanıldığını öğrenince suç duyurusunda bulundu.

Gülcemal, sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlendiğini ve 24 saat boyunca açılmadığını belirterek, "Ertesi gün telefoncuya gittim, telefonu açtırdım. Ardından fatura ödemek için telefon bankacılığına girdim ama açamadım. Bankanın şubesine gittim. Adıma 600 bin liralık kredi çekildiğini öğrendim" dedi. Hukuki süreç başlattığını aktaran Gülcemal, emekli maaşıyla bu miktarı ödeyemeyeceğini belirterek, mağdur olduğunu söyledi.

'BANKALARIN GÜVENLİK ÖNEMLERİ YETERSİZ KALIYOR'

Gülcemal'in avukatı Furkan Atmaca, mobil bankacılık dolandırıcılığına dikkat çekerek, benzer şikayetlerin arttığını söyledi. Atmaca, "Bu tür işlemler genellikle gece saatlerinde, 20-25 dakika içinde yapılıyor. Tüm hesaplar boşaltılıp krediler çekiliyor. Bankaların güvenlik önlemleri yetersiz kalıyor" dedi. Atmaca, mağdurların hızla savcılığa gitmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir durum yaşadıklarında vatandaşlara ilk tavsiyem, koşarak savcılığa gitmeleri gerektiği. Çünkü sadece bu şekilde banka hesaplarına bloke koyulabilir. Ayrıca tüketici mahkemelerinde dava açarak bankaların sorumluluğunu kabul ettirmeleri mümkün" diye konuştu.

'BİR GECE HAYALLERİNİZ MAHVOLABİLİR'

Avukat Atmaca, kullanıcıların telefona yüklenen üçüncü parti yazılımlardan kaçınması gerektiğini belirtti. Güvenli yazılımlar kullanılması ve iki faktörlü doğrulama gibi ek güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyleyen Atmaca, "Bir gece hayalleriniz mahvolabilir, umutlarınız bitebilir" dedi.

UZMANI UYARDI

SMS dolandırıcılığına karşı başka nasıl önlemler alabiliriz? Kendi güvenliğimizi nasıl sağlayabiliriz? Siber Güvenlik Uzmanı Tolga Mürtezaoğlu, şu bilgileri verdi

"SMS'i kimin attığına bakılmalı"

SMS’in uzun zamandır kullanılan bir iletişim aracı olduğunu hatırlatarak, güvenin kazanıldığı bir alan olduğunu belirtiyor.

Fakat artık 'SMS sahtekarlığı'nın (Smishing) bir gerçek haline geldiğini, avına direkt ulaşabilen, milyonlar için risk taşıyan bir saldırı tekniği olduğunu söylüyor.

“Bir SMS geldiğinde ilk bakacağımız nereden geldiği olmalı... Gönderen numara çok önemli, ilk süzgecimiz bu olmalı. Kurumsal bir yer, yurt dışı numarası ya da kişisel bir numaradan asla mesaj göndermez. Bir çok platform eğer size SMS ile ulaşacak kadar önemli bir bildirimi varsa siz o platforma giriş yaptığınızda aynı uyarıyı size yapacaktır. O zaman mesaj gönderen yere giriş yapmak numara süzgecinden sonra ilk işimiz olmalı.

Mesaj içeriği çok önemli. Bizi dolandırmak için kandıracak sistem yani mesajın gerçek olduğuna inandırmalı. O zaman çok düzgün bir Türkçesi olmalı. İmla hatası olmamalı. Genel olarak hitap ve yazı şekli de sahte SMS’i ele verebilir.”



En çok SMS ile dolandırıcılık yaygın: Nasıl önlenebilir?

"Her linke tıklamayın!"

SMS dolandırıcılığında en çok kullanılan yöntem 'bir linke tıklamamız' oluyor. Mesajda gelen linkin kısaltılmış bir link olacağını belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

“İşte her şey o linke tıklamamızla başlayacak ya da başlamadan dolandırıcılık son bulacak. Link uzun bir adres olmayacak, kısa mesaj içinde sığması için kısaltılmış anlamsız bir kısayol göreceğiz.

Peki ne yapılması lazım? Benim gördüğüm en etkili yöntem üşenmeden gelen mesajı bir arama motorunda aratmak öncelikle.

Sizi korkutacak, tehdit içeren SMS de gönderebilirler. O mesajın aynı metinle binlerce kişiye gittiğini arama motorunda görünce rahatlayacak ve mesajı sileceksiniz zaten. Sosyal medyada paylaşıldığını forumlarda tartışıldığını göreceksiniz arattığınızda.”

En çok kullanılan mesaj içerikleri paylaşılıyor

Sahte mesajlara yönelik bilgilenmek adına bir platform da öneriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün siber suçlarla ilgilenen birimi ‘Siberay’…

“Belki web siteleri biraz geriden geliyor ama sosyal medyada bizleri sürekli uyarıyorlar. Örneğin 'Şu an kargonuzu size ulaştıramadık, adresiniz eksik' dolandırıcı SMS’leri gündemse Siberay’da sosyal medya hesaplarında ön sıralarda. Hatta hiç duymadıklarımız, aklımıza gelmeyecek SMS dolandırdıklarıını bile paylaşılıyor.”

“SMS’e yanıt verirseniz hedefsiniz”

Tolga Mürtezaoğlu, SMS üzerinden dolandırıcılıkla ilgili önemli bir başka detayı da paylaşıyor, “SMS geldiğinde linke tıklamak yerine kısa mesajla cevap yazarsanız ya da numarayı ararsanız herhangi bir zarar görmezsiniz” diyor. Ancak artık bir hedef olduğunuzu şöyle aktarıyor:

“Mesajı gönderen mesaj raporunda size mesajın ulaştığını ve okuduğunuzu anlayacak. Bir de linke tıklama ya da cevap gibi tepki alırsa artık onaylanmış ve aktif bir SMS hedefisi olacaksınız. Bu daha çok SMS alacaksınız demektir.”

“Tanıdığınız kişinin ismiyle de mesaj atabilirler”

Dolandırıcılar mesajı attıkları ismi tanıdığınız biri olarak da ayarlayabiliyor. Mürtezaoğlu, bunun çok kullanılan bir yöntem olmadığını belirtiyor. Ancak bunun engellenebileceğini de belirtiyor.

“Mesajın geldiği numarayı teorik olarak dolandırıcıların değiştirmesi mümkün. Şirket ismi yazabilirler ya da bir tanıdığınıza ait bir telefonu ele geçirdiler ise o telefondan mesaj gönderebilecekleri gibi SIM kartı da çoğaltıp sizi kandırabilirler.

Ama bu çok yaygın değil. Bazı ayarlar ve uygulamalar ile de SPAM kısa mesajları engelleyebilir ya da tanımadığınız yani rehberde olmayan numaralardan SMS gelmesin ayarı da yapabilirsiniz. Fakat bu şekilde gerçekten önemli mesajları da kaçırabilirsiniz.”