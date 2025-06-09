Linux Mint, parmak izi desteğiyle yenileniyor

Linux dünyasında kullanıcı deneyimini ön planda tutmasıyla tanınan Linux Mint, beklenen bir özelliği nihayet sistemine entegre ediyor. Mint ekibinin Haziran ayı güncellemesine göre, yeni sürümle birlikte parmak iziyle giriş sistemi kullanılabilecek. Bu özellik, Linux Mint 22.2 ile birlikte kullanıma sunulacak.

Yeni işlevsellik, Mint geliştiricileri tarafından sıfırdan oluşturulan Fingwit isimli araçla sağlanıyor. Bu araç, cihazlardaki parmak izi okuyucularını algılayarak tanımlama sürecini yönetiyor. Parmak izi tanımlandıktan sonra kullanıcılar oturum açma ekranı, ekran koruyucu, yönetici izinleri gerektiren işlemler ve sudo komutlarında bu biyometrik yöntemi kullanabilecek.

ŞİFRE GEREKEN DURUMLAR OTOMATİK ALGILANACAK

Fingwit’in dikkat çeken yönlerinden biri de akıllı kontrol mekanizması. Mint geliştiricileri, bu yeni aracın arka planda fprintd yazılımını kullandığını ancak kendi kimlik doğrulama modülünün çok daha esnek olduğunu belirtiyor. Örneğin, ev dizini şifreli olan bir kullanıcıda parmak iziyle giriş yeterli olmayacağından sistem otomatik olarak şifre isteme ekranına geçiyor. Böylece sistem çökmesinin önüne geçiliyor.

Geliştirici ekip, Fingwit’in sadece Mint ile sınırlı olmadığını ve tüm masaüstü ortamlarıyla, hatta diğer Linux dağıtımlarıyla da uyumlu çalışabileceğini vurguluyor.

FRAMEWORK İŞ BİRLİĞİ ETKİLİ OLDU

Linux Mint’in bu adımı atmasında Framework adlı donanım firmasıyla olan iş birliği etkili oldu. Framework’ün dizüstü bilgisayarlarını test eden ekip, bu sayede modern donanımlarla daha uyumlu yazılımlar geliştirdi. Bu ortaklık sayesinde Mint 22.1’e güç profilleri eklenmişti. Yeni sürümde ise daha güncel donanım desteği sunan HWE çekirdeği yer alacak.

Bulut güvenliğinde Wolfi Linux dönemi başlıyor

GÖRSEL UYUM İÇİN YENİ KÜTÜPHANE

Linux Mint 22.2’de görsel açıdan da dikkat çeken değişiklikler geliyor. Gnome-calendar, simple-scan ve baobab gibi temel uygulamalar, libAdwaita kütüphanesinin en yeni sürümleriyle güncellenecek. Mint geliştiricileri, bu kütüphanenin sistem temalarını dikkate almamasını çözmek için hem yamalar ekledi hem de tamamen yeni bir versiyon olan libAdapta’yı oluşturdu.

Linux nedir?

ESKİ SÜRÜMLER TEHLİKEDE

Mint ekibi ayrıca önemli bir uyarıda bulundu. Linux Mint 20.x serisi (20, 20.1, 20.2, 20.3), Nisan 2024 itibarıyla resmi destek süresini tamamladı. Bu sürümleri kullanan sistemler artık güvenlik güncellemesi almayacak. Kullanıcılara, 2029 yılına kadar destek sunan Mint 22.1’e temiz kurulum yapmaları öneriliyor. Alternatif olarak 21.3’e kadar adım adım yükseltme yapılabiliyor ancak bu oldukça zahmetli bir süreç.