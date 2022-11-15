Messi'den eşiyle ilgili flaş itiraf

Lionel Messi eşiyle ilgili soruya, "Eşim Antonella'yı yedi yaşından beri tanıyorum. Ben Barcelona'ya geldiğimde yaşlarımız küçüktü, sürekli iletişim kuramıyorduk. Haftada bir konuşurduk ve bunlar çok kısa sürerdi. Hayatım boyunca aklımda sadece o vardı." yanıtını verdi.

YAKIN ZAMANDA YATIRIM YAPTI

PSG forması giyen Arjantinli futbol yıldızı, NFT oyunu Sorare’a yatırım yaptığını duyurdu. Ünlü futbolcu ayrıca, oyun şirketinin global marka elçisi oldu. Güncel olarak Paris Saint-Germain'de forvet oynayan Messi’nin, Sorare’ın taraftarların kulüpler ve oyuncularla etkileşime girme şekillerine ilişkin yeni standartlar belirlemesine yardımcı olacağı belirtildi. Sorare ise yeni içerikler ve taraftar deneyimleri oluşturmak için Messi ile birlikte çalışacaklarını dile getirdi.