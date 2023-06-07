Lionel Messi kararını verdi

2021'de efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye transfer olan Lionel Messi, bu sezon takımdan ayrılmasının ardından hakkında çeşitli spekülasyon çıktı.
MESSİ'NİN TERCİHİ INTER MİAMİ
İspanyol gazeteci Guillem Balague'nin iddiasına göre; Lionel Messi, tercihini MLS ekiplerinden Inter Miami'den kullandığını açıkladı. Balague, sosyal medya hesabından "Messi kararını verdi. Hedefi: Inter Miami. Leo Messi Inter Miami'yi sevdi" ifadelerini kullandı.
Lionel Messi, bu sezon 41 maçta 21 gol ve 20 asistlik performans göstererek PSG'den ayrıldı.