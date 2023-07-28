Lionel Messi'den takım arkadaşlarına sürpriz hediye

Arjantinli yıldız Lionel Messi yeni takımı Inter Miami'deki takım arkadaşlarına Inter Miami markalı pembe bir kulaklık hediye etti.

Lionel Messi'den takım arkadaşlarına sürpriz hediye

Editör: Barış Atakan

Yeni takımı Inter Miami’de hızlı bir başlangıç yaparak ilk iki maçta 3 gol atmayı başaran Arjantinli yıldız Lionel Messi’den takım arkadaşlarına sürpriz bir hediye geldi.

"BU ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ"
Inter Miami’nin 4-0 galip geldiği Atalanta United maçı sonrası röportaj alanına Inter Miami markalı pembe bir kulaklıkla gelen eski Galatasaraylı futbolcu Yedlin kulaklıklarla ilgili gelen soruya, “Bu soruyu Messi’ye sormalısınız çünkü onları takım için Messi aldı. Bunları satın alıp almadığını bilmiyorum ama ilk maçında herkese kulaklık verdi ve bu çok hoşumuza gitti” cevabını verdi.

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