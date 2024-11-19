Lionel Scaloni oyuncularının sakatlık ve form durumundan dert yandı

Arjantin Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Peru ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Lionel Scaloni, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımın durumu ve geleceğe dair planları hakkında konuştu. Scaloni, Nahuel Molina ve Cristian Romero’nun sakatlıkları nedeniyle kadroda olmadığını belirterek, “Giuliano’nun eklenmesiyle savunma hattımızda bazı acil durum çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Sağ veya sol kanatta oynayarak savunmaya yardımcı olabilir,” dedi.

Scaloni, Peru’nun kendileri için zorlu bir rakip olduğunu ve puan ihtiyacının maçı daha da çetin hale getireceğini vurguladı. “Elimizden geleni yaparak kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtmalıyız. Önceki maçımızdaki yenilgiye rağmen çizgimizi koruyarak devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

YOĞUN TAKVİM VE YORGUNLUK

2024 yılını “atipik” olarak nitelendiren Scaloni, takvim sıkışıklığının futbolcular üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu söyledi. “Bu yıl çok fazla maç oynadık. Oyuncuların kulüplerinde yeterince dinlenme fırsatı bulamaması onları fiziksel olarak zorluyor. Ancak milli takımda bulunmaktan duydukları mutluluk ve verdikleri karşılık inanılmaz,” dedi.

Lionel Messi’nin yoğun programına da değinen Scaloni, “Leo her zaman oynamak istiyor. Ancak zaman zaman dinlenmesi daha iyi olabilir. Bu yıl yaşadığı sakatlık bazı planlarını etkiledi, ancak bizim için oldukça iyi bir yıl geçirdi,” diyerek yıldız oyuncunun yıl boyunca gösterdiği performansa övgüde bulundu.

GELECEK PLANLAMASI

2025 yılı ve yaklaşan Dünya Kupası hazırlıklarıyla ilgili konuşan Scaloni, oyuncuların kulüplerinde düzenli olarak oynamasının önemine dikkat çekti. “Şimdiye kadar Copa América’daki kadroya sadık kaldık, ancak artık oyuncuların kendi takımlarında süre alması gerekiyor. Performanslarına göre karar vermeye devam edeceğiz,” dedi.

Scaloni’nin açıklamaları, hem kamuoyuna hem de takım içindeki bazı oyunculara yönelik bir mesaj niteliği taşıdı. Yılın son maçında Peru karşısında alınacak galibiyet, Arjantin’in moralini yükseltmek için büyük önem taşıyor.