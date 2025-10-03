Lipton'dan Türkiye’deki üretimi için karar

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere göre uluslararası şirketlerin politikaları da değişkenlik gösteriyor. Türkiye'de 39 yıldır faaliyet yürüten İngiliz çay devi Lipton'dan dikkat çeken bir adım geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre Lipton, Rize'deki iki işleme tesisini Özgür Çay'a devrediyor.

"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Şirketten yapılan açıklamada "Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip “Lipton Çay Üretim A.Ş.” hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır" denildi.

ŞİRKET FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Öte yandan şirket faaliyetlerinin Türkiye'de devam edeceği belirtildi.

Açıklamada "Türkiye’deki faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi mevcut “Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” kimliğimizle devam etmektedir. Tedarikçi iş ortaklarımız ile çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarımıza uygun çay alımımız devam edecektir. 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı.