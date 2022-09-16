TFF'den flaş karar! U 14 Ligi ertelendi

17-18 Eylül tarihlerinde oynatılması planlanan 2022-2023 Futbol Sezonu U14 Ligi müsabakaları, sporcu lisans işlemlerinin yetişemeyeceğinin belli olması üzerine 1 hafta ötelendi.
Maçlar 24-25 Eylül'de başlayacak.
TFF'den yapılan açıklamada "Kulüplerimizin lisans evraklarını herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermemek adına, 21.09.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Federasyonumuz Sicil Lisans bölümüne teslim etmeleri önemle rica olunur" denildi.
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