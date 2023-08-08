Lisanssız akrabasını dünya şampiyonasına yollayan federasyon başkanı hakkında karar çıktı

Editör: Fatma Demirkaya
Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda Somali'yi temsil eden yarışmacının seçilmesine ilişkin tepkilerin ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'i görevden aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yarışmaya yeğenini gönderen federasyon başkanı Dahir hakkında "görevi kötüye kullanmak", “Akraba “kayırmak” ve "ulusu karalamak" suçlarından soruşturma açıldığı duyuruldu.
Çin'deki 100 metre koşusuna katılan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin fazla kilolu ve hazırlıksız olması nedeniyle sosyal medyada gündem olmuştu.