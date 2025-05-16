Lise eğitiminde flaş değişiklik gündemde!

Kaynak: Haber Global
Lise eğitiminde flaş değişiklik gündemde!

Eğitim sistemindeki düzenlemeler devam ediyor liselerin iki veya üç yıla düşürülmesine yönelik tartışmalarla birlikte söz konusu sistemin artı ve eksi yönleri de merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar" açıklaması; eğitim sistemine yönelik yeni bir düzenlemenin kapıda olup olmadığına ilişkin soruları akıllara getirdi.

Uygulanabilirliği tartışılan 2 + 2 ya da 2 + 3 eğitim modelleri masada bulunur sistem değişikliği yapılması halinde lise eğitiminin süresi düşecek.

Ülkemizde 2012 yılından bu yana 4 + 4 + 4 zorunlu eğitim modeline ilişkin formüller konuşulmaya başladı. Liselerin süresine ilişkin 4 yıldan aşağıya çekilmesi yönündeki tartışmalar velilerde yeni taleplerde oluşturuyor.


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in zorunlu eğitimdeki değişikliklerle ilgili, "Sahada, 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar" açıklamasında bulunmasının ardından söz konusu sistem değişikliği yeniden toplum gündemindeki yerini aldı.


Bu kapsamda gündeme getirilen alternatif eğitim modelleri arasında lise eğitiminde ilk üç yılın zorunlu son yılın üniversiteye hazırlık süreci olarak yapılandırıldığı 3 + 1 modeli ile ilk iki yılın ardından diploma verilmesini ve öğrenciler için iki yıl daha akademik veya mesleki eğitimi Öngören eğitim modeli olarak ön plana çıkan 2 + 2 modeli yer alıyor.

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