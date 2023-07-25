Lise kayıt evrakları neler? Lise kayıtları ne zaman?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştiği okula kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt için gerekli lise kayıt evrakları araştırmaya başladı. Peki, lise kayıt evrakları neler? Lise kayıtları ne zaman?

Lise kayıt evrakları neler? Lise kayıtları ne zaman?

Lise kayıt için istenen belgeler liselere göre değişiklik gösterse de genel olarak aynı kayıt evrakları isteniyor. LGS sonrasında lise kayıt için istenen belgeler merak ediliyor. Peki, lise kayıt evrakları neler? Lise kayıtları ne zaman?

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösterse de genellikle istenen belgeler şöyle oluyor:

- Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

- Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

- Öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

- Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

- Veli Adına Yerleşim Yeri Adres Belgesi(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

- 4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da lise kayıtlarının, yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor.

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

2023-2024 LGS LİSE KAYIT TARİHİ

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023

Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

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