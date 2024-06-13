Lise mezuniyet törenine askılı kıyafet giyen kızlar alınmadı. Hani kimsenin yaşam tarzına karışılmayacaktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreni öncesinde okul yönetimi tarafından bahçede bir tören gerçekleştirildi.

Törene katılmadan önce, okul yönetimi tarafından velilere "Veli İzin Onay Formu" gönderildi. Formda, öğrencilerin milli ve manevi değerlere uygun kılık kıyafet yönetmenliği çerçevesinde giyim kuralları belirtildi. Buna göre öğrenciler yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf giysiler giyemeyecek, vücut hatlarını belli eden kıyafetler ile kısa pantolon, kolsuz gömlek, tişört gibi giysileri kullanamayacakları belirtildi.

ÖĞRENCİLERE KAPILAR KAPATILDI

Dün akşam saatlerinde düzenlenen mezuniyet törenine bazı kız öğrenciler, bu kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle törene alınmadı. Öğrencilere kapı kapatılırken, bazı veli ve öğrenciler ise bu duruma tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik üzerine okula jandarma ekibi sevk edildi.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ



Yaşanan gerginlik üzerine velilerden biri, "Öğrenciler açık olduğu için maalesef içeriye alınmıyor" derken, başka bir veli "Çocuklarım eşitlik haklarını sonuna kadar kullanabilirler. Normal bir okulda istediklerini giyebilirler. Bu şekilde bekletmek ne kadar doğru?" şeklinde konuştu.

Bir öğrenci ise giydiği kıyafeti göstererek, "Beni bu elbisem yüzünden içeri almadılar" diyerek okul yönetimine tepki gösterdi.

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi ve veliler ile öğrencilerle görüştü. Doğan'ın müdahalesiyle tüm öğrencilerin içeri alınarak mezuniyet törenine katılmalarına izin verildi.

EĞİTİM-İŞ SENDİKASI’NDAN AÇIKLAMA

Eğitim-İş Sendikası Kocaeli 2 No'lu Şubesi, yaşananlara tepki göstererek yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesinde, mezuniyet töreninde kız öğrencilerimizin kıyafetleri gerekçe gösterilerek mezuniyete alınmadıkları, veliler tarafından sosyal medyada paylaşılmış olup, sendika olarak yapmış olduğumuz araştırmalarda protokolün katılacağı bahane edilerek özellikle kız öğrencilerin kıyafetleri günler öncesinden okul yönetimi tarafından görülmek istenmiş, kıyafetine onay çıkan öğrencilerin programa dahil edileceği söylenmiştir. Bugün yapılan programa da okul yönetimince kıyafetleri uygun bulunmayan öğrenciler alınmayarak okul kapısı önünde bekletilmiştir. Bu uygulama Cumhuriyet'in 100’üncü yılını kutlayan laik Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmayan bir uygulamadır. 28 Şubat sürecini anımsatan, hatta aratmayan bu tür uygulamalar ülkenin toplumsal barışına hizmet etmeyeceği gibi yıllardır kadının kıyafeti üzerinden yürütülen anlamsız tartışma ve uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir. Bu olayın takipçisi olacağımızı, sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın zaman geçirilmeden derhal açılmasını talep ediyoruz. Süreci kararlılıkla takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."