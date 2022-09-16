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Lise müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı. Açıklamada sehven dendi. Bizde inandık yani

Düzce'de bulunan bir lisede müdür S.A.Ç.'nin, okul içerisinde kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 12:51
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Lise müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı. Üzerine de Müdür WC yazıldı

Lise müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı. Açıklamada sehven dendi. Bizde inandık yani
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Düzce'de bir lisede gerçekleşen olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Okul müdürü S.A.Ç. kendisine özel tuvalet yaptırdı. Müdürün tuvalet kapısı, sosyal medyada paylaşılmasıyla viral oldu. İşte çok konuşulan o fotoğraf...

'Müdür WC'

Çok sayıda kullanıcı tarafından yorum yapılan fotoğrafta, tuvaletin kapısında renkli bir tasarımın üzerine "Müdür WC" yazılması dikkat çekti.

Binlerce kez paylaşılan görüntü ile ilgili okul yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'müdüre özel tuvalet' iddiasına ilişkin açıklama

Düzce'de bulunan bir lisede müdür S.A.Ç.'nin, okul içerisinde kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı.

Düzce'de bir lisede gerçekleşen olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Okul müdürü S.A.Ç.'nin, kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddia edildi. 

Büyük tartışma yaratan olayın ardından Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"İlimiz Merkez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında "Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı: Müdür WC" başlıklı haberler yer almıştır. Anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına ilgili firma tarafından sehven yapılan "Müdür WC" baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda Müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAZILAN ŞİİR

Tuvalet önünde rastladım size
Bir suçluluk telaşı içindeydiniz
Derinden bakınca gözlerinize
Neden başınızı öne eğdiniz?
 

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ghost
16.09.2022 14:42
eee müdür bu yaaaa !!!! ., umumu helayamı gidecek ., nerde kaldı itibar ., itibarda tasarruf olurmu ?  
 
Yersen
16.09.2022 14:32
Tabiki inandık walla.Şehven olmuş ya.Olur mu öyle şey.Yok artık müdür WC.Yerseniz çok güzel açıklama.Yiyenler yesin afiyet olsun.Ben yemişmiyim şahsen  
 
yunus
16.09.2022 14:30
Allah bu ve bunun gibilere fırsat vermesin  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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