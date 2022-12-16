Lise Müdürü Sema Güler indiği otobüsün altında kaldı

İHA - Kaza, saat 19.00 sıralarında Muğla- Antalya karayolu Örnekköy Kavşağı'nda meydana geldi. Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Nurcan Ballı (41) yönetimindeki halk otobüsünden inmek istedi.

Otobüsten inen Güler, sürücünün aracı hareket ettirmesiyle otobüsün altında kaldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılıp, hastaneye kaldırılan Sema Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.