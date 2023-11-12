Lise öğrencileri müstehcen görüntüden karakolluk oldu. Velileri kara kara düşündürecek olay

İstanbul’da lise öğrencileri müstehcen görüntüler nedeniyle karakolluk oldu. Olay, görüntülerin bir başka öğrenciye gönderilmesi ile patlak verdi. İfadesi alınan 4 çocuktan bazılarına yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza şartı getirildi.

Lise öğrencileri müstehcen görüntüden karakolluk oldu. Velileri kara kara düşündürecek olay

Milyonlarca anne-babayı kara kara düşündürecek olay geçen Nisan ayında İstanbul’daki bir okulda yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya konu 2009 doğumlu çocuklardan 4’ü, arkadaşları R. Y.’nin Şişli’deki evinde bir araya geldi. Aralarında duygusal yakınlık da olan C. A. D. ile N. E. A., bir süre alkol aldıktan sonra, arkadaşları R. Y.’nin odasına geçti. İki çocuk arasında yakınlık başladı.

İddiaya göre, N. E. A. ev sahibi arkadaşı R. Y.’den, erkek arkadaşı ile yaşayacağı anların kayda alınmasını istedi. R. Y., iki arkadaşının özel anlarını kayda aldı. Saat 22.30 sıralarında N. E. A.’nın annesinin telefonla araması üzerine bu çocuk evine gitti.

DEHŞETE DÜŞÜREN İFADE: ELİNDE GÖRÜNTÜM VARDI

Olay da, R. Y.’nin kendi telefonu ile çektiği görüntüyü, aynı okuldan arkadaşı D. I.’ya göndermesi ile patlak verdi. R. Y. bu durumu savcılık ifadesinde “D. I. benim okuldan kız arkadaşım olur. Benim kendisinde bazı özel görüntülerim ve özel bilgilerim vardı.

Bu olaydan birkaç gün sonra D. bana, ifadenin başında bahsettiğim kayıtları kendisine göndermemi aksi halde elindeki kayıtları yayacağını söyledi. Benim elimde N. E. ve A. 'ya ait görüntülerin olduğunu D. y'e ben söylemiştim. D. beni bu şekilde tehdit ettiği için elimdeki görüntüleri kendisine verdim” dedi.

D. I. aldığı görüntüleri, erkek arkadaşı S. E. Y.’ye attı. Bu çocuk da anılan görüntüleri başka bir arkadaşına attı. Okulda elden ele dolaşan görüntü, bir süre sonra sosyal medyada dahi paylaşıldı. Açılan bir Instagram hesabından, anılan görüntüler paylaşıldı.

N. E. A ve ailesinin şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. 4 çocuğun ifadesi şüpheli sıfatı ile alındı. Çocuklardan bir kısmı için yurtdışı yasağı ve haftada 3 gün karakola imza verme şartı getirildi.

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