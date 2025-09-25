Lise öğrencilerine bağımlılıkla mücadele semineri

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Yeşilay ve Siberay iş birliğiyle düzenlenen seminerde gençlere bağımlılığın zararları anlatıldı.

Program, Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi, Bulutoğlu Anadolu Lisesi, Yeşilırmak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çarşamba Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Seminere Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ın yanı sıra ilçe protokolü de katılım sağladı.

Seminerde konuşan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Muhammet Faruk Akyüz, bağımlılığın bireyin yaşamına olumsuz etkilerine değinerek, "Bağımlılık; birey ile nesne arasında kurulan ve süreklilik gösteren bir ilişkidir. Başlangıçta isteğe bağlı gibi görünse de zamanla bireyin özerkliğini ortadan kaldırır ve yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açar. Bizler de geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bu tür tehlikelerden korumak amacıyla farkındalık çalışmaları yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda Yeşilay uzmanları da teknoloji ve oyun bağımlılığı konularında öğrencilere rehberlik ederek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmanın önemine dikkat çekti.