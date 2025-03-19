Lise öğrencilerine yönelik Kariyer Semineri

Gençlerin kariyer planlaması, iş başvurusu süreçleri ve çağın gerektirdiği yeni kariyer yaklaşımları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve mesleki becerilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen programda, konuşmacılar deneyimlerini paylaştı.

Programın açılışında konuşan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sunan bu tür projelerin önemini vurgulayarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mesleki eğitime verdikleri desteği dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Mahir Çalgan proje hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra, Dr. Uğur Kaval söz alarak, kariyer planlaması, girişimcilik ve geleceğin meslekleri hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Programın devamında, İŞKUR temsilcileri iş dünyasındaki fırsatlar, etkili CV hazırlama teknikleri ve istihdam süreçleri hakkında bilgilendirici sunumlar gerçekleştirdi.

Meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen program, gençlerin meslek seçiminde bilinçlenmelerine, iş hayatına donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına ve sektörle daha yakın temas kurmalarına katkı sağladı.