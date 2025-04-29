Lise öğrencilerinin oyunu büyük beğeni topladı!

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu Dünya Tiyatro Haftası nedeniyle üstün Dökmen'in yazdığı "Komşu köyün delisi" adlı oyunuyla büyük beğeni topladı.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Çiğdem Doğan tarafından sahneye konan ve Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri tarafından sahnelenen "Komşu köyün delisi" oyunun izleyenler tarafından büyük ilgi gördü ve ayakta alkışlandı.

Atatürk Kültür Merkezi Salonunda sergilenen oyunu Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, öğretmeler ve öğrenciler izledi. Tiyatro gösteriminden sonra Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, başarılı oyunlarından dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı.