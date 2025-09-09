Lise öğrencisi babasını öldürdü annesini yaraladı

Kaynak: İHA
İzmir’in Menemen ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi, tartıştığı babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı. Babasını öldürdükten sonra intihara kalkışan çocuk ağır yaralandı.

Olay, Menemen ilçesi 1343 Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi H.U.B., tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla babası Barış B.'yi ve annesi N.B.’yi yaraladı.

Olayın ardından evin kapısını kilitleyen genç, aynı bıçakla kendisine zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapının açılmaması nedeniyle balkon kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, baba, anne ve çocuğu kanlar içinde buldu. Ağır yaralı olan H.U.B. önce Menemen Devlet Hastanesi’ne, ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Barış B. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne N.B.’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Anne N.B.’nin polise verdiği ifadede, oğlunun mutfaktan aldığı bıçakla kendilerine saldırdığını, ardından kapıyı kilitleyerek intihara teşebbüs ettiğini söylediği öğrenildi.

