Lise öğrencisi bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İHA
Lise öğrencisi bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu

Okul sporları kapsamında Samsun'da yapılan bilek güreşi müsabakalarında, lise öğrencisi Hacer Zengin, Türkiye şampiyonu oldu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında yer alan Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Samsun'da gerçekleştirildi.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Müsabakalarda Bayburt'u başarıyla temsil eden Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Hacer Zengin, 55 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni aynı zamanda antrenörü Furkan Öz gözetiminde müsabakaya hazırlanan Zengin, Türkiye şampiyonluğuna adını yazdırarak, altın madalyanın sahibi oldu.

Lise öğrencisi bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu

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