Düzenleme: Kaynak: DHA
Lise öğrencisi dehşet saçtı! Babasını öldürdü, annesini yaraladı, intihara kalkıştı!

İzmir'in Menemen ilçesinde H.U.B. (16) bıçakla babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti.

Olay, dün 1343 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. "Aile içi kavga" anonsuna giden polis ekipleri, evin kapısı açılmaması üzerine balkon kapısını kırarak eve girdi.

Ekipler, eve girdiğinde lise öğrencisi H.U.B., anne N.B. (47) ve baba Barış Bulut'u (47) kanlar içinde buldu.

dha-268612-2.jpg

Ağır yaralandığı belirlenen H.U.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Menemen Devlet Hastanesi'ne, ardından da Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı olan baba Barış Bulut ise kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Anne N.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Anne N.B.'nin ifadesinde oğlunun mutfaktan aldığı bıçakla kendisine ve babasına saldırdığını ve oğullarının kapıyı üzerlerine kapatarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

