Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi 12. sınıf öğrencisi Demir Çolak, temiz enerjiye ilgisini ve toplumsal duyarlılığını örnek bir projeyle taçlandırdı. Balıkesir Altıeylül Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne akü depolamalı 2 kW’lık rüzgar türbini ve 2 kW’lık güneş paneli kurarak, okulu sürdürülebilir enerjiyle buluşturdu.



Hem teknik hem insani bir başarıya imza atarak genç neslin sürdürülebilir geleceğe katkı potansiyelini gözler önüne seren bir projeyi hayata geçiren Demir Çolak, 2025 yılı Ocak ayında da önemli bir projeye imza atmıştı. Uluslararası Temiz Enerji Günü kapsamında Ankara’daki Temelli Kültür Merkezi’nde UNESCO yetkilisinin de katıldığı panelin organizasyonunu ve moderatörlüğünü üstlenen genç öğrenci, bu kez de yeşil enerji çağrısını eyleme dönüştürdü ve deprem bölgesindeki okulu yenilenebilir enerjiyle buluşturmayı başardı.





EĞITIM CAMIASINDAN TAKDIR



Projenin tamamlanmasının ardından Demir Çolak’a bir teşekkür plaketi verildi ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir; “Balıkesir ilimizde yenilenebilir enerji teknolojisi alanında eğitim veren okulumuza verilen bu destek ile öğrencilerimiz alanlarında rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinin birbirine entegre olarak nasıl çalıştığını görme fırsatı buldu” dedi. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması için eğitim camiası olarak ulusal ve uluslararası projeler yaptıklarını ve bu tür projelere destek olduklarını belirtti.



Projenin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende Demir Çolak’a teşekkür plaketi sunan Altıeylül Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, “Yenilenebilir enerji teknolojilerinin küçük yaşta öğretilmesi büyük önem taşıyor. Bu proje, ilçemizdeki okulumuzda öğrenciler için hem teorik hem de pratik anlamda bir laboratuvar işlevi görecek” açıklamasını yaptı.



Törende konuşan Demir Çolak ise “Deprem bölgesinde yer alan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bu okulda, yenilenebilir enerji altyapısını hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu proje benim için, eğitimde yeşil enerji kullanımına örnek olmasını umduğum bir başlangıcı temsil ediyor” ifadelerini kullandı.





FINANSMANI DA KENDI TEMIN ETTI



Projenin tüm aşamalarında aktif olarak rol alan Demir Çolak, süreci yalnızca fikir düzeyinde bırakmadı. Sponsorlar bularak projenin finansmanını bizzat temin etti, rüzgar türbini ve güneş panellerinin tedarik sürecini yönetti. Projenin en zor bölümlerinden biri olan kurulum için gerekli izinlerin alınmasının yanı sıra, mevcut mimari projeyle türbinin uyumlu hale getirilmesi süreçlerini takip etti, mühendislerle birlikte kurulumun teknik aşamalarında sahada yer aldı.

Lise öğrencisi Demir Çolak, sistemin devreye alınmasının ardından, Balıkesir’deki öğrencilere bilgilendirici bir sunum yaptı ve teknik eğitim verdi.



Gençlerin mimarlık ve mühendislik yetkinliğini, toplumsal sorumluluk bilinci ve çevre duyarlılığıyla birleştiren proje, eğitimde yenilikçi bir adımı sürdürülebilir enerji hedefleriyle bir araya getirdi. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında eğitim veren okulun aydınlatmasına entegre edilen sistem, sadece elektrik üretmekle kalmayıp aynı zamanda olası bir deprem anında kesintisiz enerji sağlayarak okulun acil durum dayanıklılığını artırdı.

“Kendi enerjini kendin üret” felsefesiyle geliştirilen proje, enerji sürdürülebilirliğiyle birlikte afetlere hazırlık açısından da örnek bir model oluşturdu.