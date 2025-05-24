Lise öğrencisi okulun tuvaletinde arkadaşını bıçakladı: Bıçağı okulun çay ocağından aldı

İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü Üsküdar'da bulunan bir lisenin tuvaletinde arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kız öğrenci tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, E.Ç.(16) isimli öğrencinin tuvalette bulunduğu sırada aynı sınıftan arkadaşı olan E.B. (15) tarafından sırt kısmından bıçakla yaralandığı açıklandı. Açıklamaların devamında olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan E.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

BIÇAĞI OKULUN ÇAY OCAĞINDAN ALDI

E.B'nin bıçağı çay ocağından aldığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği gün yakalanan E.B. yaşından dolayı muhafaza altına alındı. E.B'nin ayrıca daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çeşitli tarihlerde tedavi kaydı bulunduğu belirlendi. E.B. yakalanması sonrası "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiği açıklandı.

Hakimlikteki sorgusunda, zorbalık gördüğünü ve eylemin anlık geliştiğini savunan E.B, şöyle devam etti.

"Bıçağı kimse görmeden okuldaki çay ocağından aldım. Planlı değildi. E.Ç. bana yalan söyledi. Arkamdan ne söylediğini sordum. 'Senin hakkında konuşmuyorum.' dedi. Ancak yalan söylüyordu.



Ne zaman hakkımda konuşsalar gülüşüyorlardı. Bıçağı alırken bir düşüncem yoktu. E.Ç'yi konuşmak için tuvalete çağırmıştım. Amacım bu değildi, bir anda gerçekleşti. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim."