Lise Yaz Okulu’nda öğrenciler üniversite hayatını deneyimliyor

21 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da, Yeditepe Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek yaz okuluna Türkiye'nin dört bir yanından tüm lise öğrencileri başvurabilir.

Üniversitenin düzenlediği yaz okulunun amacı, öğrencilerin ilgilendikleri akademik alanları yakından tanımaları ve kariyer yolculuklarını bilinçli bir şekilde planlayabilmeleri. Katılımcılar, üniversitenin kampüsünde konaklayarak ya da günübirlik katılarak gerçek bir üniversite öğrencisi gibi yaşayacaklar.

Programın ilk haftasında öğrenciler, Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu eğitmenleri eşliğinde toplam 21 saat sürecek yoğunlaştırılmış bir İngilizce eğitimi alıyor. Bu eğitim, öğrencilerin hem iletişim becerilerini geliştirmelerini hem de akademik ortama yabancılık çekmeden katılım göstermelerini sağlıyor. İkinci hafta ise öğrenciler seçtikleri uzmanlık alanında interaktif dersler, uygulamalı atölyeler, proje çalışmaları ve saha gezileriyle eğitimlerine devam ediyor.

9 FARKLI ALANDA UYGULAMALI EĞİTİM

Yaz okulunda öğrencilerin seçim yapabileceği 9 farklı akademik program başlığı bulunuyor. Her biri üniversitenin ilgili fakülteleri ve akademisyenleri tarafından özel olarak tasarlanan bu programlar, teorik bilgiyi pratiğe dönüştüren özgün içerikler sunuyor.

Genetik ve Biyomühendislik: DNA izolasyonu, bitki doku kültürü, mikrobiyal fermentasyon, moleküler tanı yöntemleri ve laboratuvar çalışmaları vb. konular

Kodlama : Algoritmalar, programlama temelleri, yapay zekâ ile içerik üretimi, uygulama projeleri

Yapay Zekâ : Yapay zekaya giriş, Veri ve algoritmalar, AI uygulamaları

Radyo, TV ve Yeni Medya: Kamera teknikleri, sinematik çekim, medya okuryazarlığı, yapay zekâ ile dijital içerik üretimi vb. konular

Mini MBA: Yönetim becerileri, stratejik liderlik, muhasebe temelli karar alma, finansal analiz vb. konular

Hukuk : Sanal mahkeme, ceza muhakemesi, dijital oyun hukuku, internet suçları ve yapay zekânın hukuki boyutları vb. konular

Nanomalzemeler Atölyesi: Nanoteknolojiye giriş, polimerik nanomalzemeler, iklim değişikliğiyle mücadelede malzeme bilimi vb. konular

Güzel Sanatlar: Fotoğrafçılık, grafik tasarım, dijital medya uygulamaları vb. konular

Araştırma ve Düşünme Becerileri: Eleştirel düşünme, bilimsel veri toplama ve raporlama, akademik yazma.

Her programın süresi 18 ila 27 saat arasında değişiyor. Öğrenciler istedikleri alanda yoğunlaşma fırsatı buluyor.

Yaz okulu, akademik eğitimin yanı sıra sosyal etkinliklerle de destekleniyor. Kampüste öğrenciler için spor, sanat ve kültürel aktiviteler düzenleniyor. Bilim kurgu, folklor ve liderlik kulüpleri gibi öğrenci topluluklarının etkinlikleriyle gençler kampüs yaşamını sosyal yönleriyle de deneyimliyor.

Ayrıca program kapsamında öğrenciler, sektörel şirket gezilerine katılarak iş dünyasına dair ilk gözlemlerini yapma şansı elde ediyor. Yaz okulu sonunda katılımcılara resmi katılım sertifikası veriliyor.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Yeditepe Üniversitesi Lise Yaz Okulu'na katılmak isteyen öğrenciler, detaylı program bilgilerine ve başvuru formuna web sitesi üzerinden ulaşabiliyor.