Olay, bugün Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; lise öğrencileri Abdullah B. (16) ve Zeyd T. (16) ile İ.Y. (17) ile M.C.A. (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçakla kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah B. ile Zeyd T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 2 şüpheli kaçarken, yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Soruşturma sürüyor.

