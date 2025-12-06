Türkiye'nin en iyi liseleri arasında gösterilen İstanbul Erkek Lisesi’nde 24 Kasım tarihinde LGS birincisi 9. sınıf öğrencileri okul kampüsündeki yatakhanede 11. Sınıf öğrencileri tarafından ağır şekilde darbedildi.

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, 11 kişilik grup, 9. Sınıf öğrencilerinin yatakhanesine girerek öğrencileri yataklarından kaldırıp sinema odasına götürdü. 11. Sınıf öğrencileri, 7 öğrenciyi fiziksel olarak darbedip, muşta ve bıçak göstererek tehdit etti.

507 MADDELİK TACİZ VE TECAVÜZ SÖYLEMLİ LİSTE İDDİASI

Milliyet'in eğitim muhabiri Ozan Kadüker, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Velilerin ve öğrencilerin iddialarına göre, darbedilen 9. sınıftaki bir grup erkek öğrencinin, okulun kız öğrencileri hakkında 507 maddelik bir liste hazırladı. Veliler ve öğrencilerin iddiasına göre listede, taciz, tecavüz söylemleri, küfürlü ve şiddet içerikli mesajlar yer aldı.

Bir grup öğrencinin durumdan rahatsız olduğu iddia edilerek konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

‘500’Ü AŞKIN MADDE HAZIRLANDI’

İddiaya göre öğrencilerin yaptığı açıklama şu şekilde,

"Olayın aslının çok daha ciddi ve sistematik bir mahremiyet ihlali ve taciz içerikli davranışlar bütünü olduğunu belirtmek isteriz. Geçtiğimiz haftalarda okul içindeki 9. Sınıf erkek öğrencilerden oluşan bir grubun, kaldıkları odalarda okuldaki kız öğrenciler ve çeşitli kişiler hakkında cinsel içerikli, aşağılayıcı ve rahatsız edici ifadeler içeren 500’ü aşkın maddelik bir liste hazırladığı, bu listeyi de düzenli olarak başka öğrencilere ilettiği ortaya çıkmıştır. Aynı grubun, yetkisiz şekilde okulun alt katlarına inmek için kart kopyalama yöntemi kullandığı, kamera odasına izinsiz girdiği ve kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişmeye çalıştığı iddiaları da gündeme gelmiştir. Ayrıca bazı kız öğrencilerin koridorlarda ve yemekhanede gizlice fotoğraflarının çekilip arşivlendiği tespit edilmiştir."

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir veli ise, olayın kız meselesi yüzünden çıkmadığını iddia ederek, "Sanki bir kız meselesi yüzünden olay çıkmış gibi gösteriliyor. Durum böyle değil. Şiddeti desteklemiyoruz ancak üst sınıflar kardeşlerini korumak için böyle bir olaya karıştı. Benim kızım 'Anne okulda artık yürürken bile rahatsız oluyorum acaba biri fotoğraf çeker mi ya da başka şeyler düşünürler mi' diyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan darbedilen öğrencilerin, aynı gece bir fotoğraf paylaştığı ve fotoğrafta ise, "İEL'e tecavüz edince aslanlar" ifadelerini kullandıkları öne sürüldü.