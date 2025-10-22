Olay Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşandı. Bir okulda düzenlenen geleneksel spor turnuvası kapsamında oynanan mendil kapmaca oyunu esnasında lise öğrencileri arasında yaşanan kavga, okul dışına taş

16 yaşındaki O.G.Y., iddiaya göre, arkadaşlarıyla beraber okulda tartışıp kavga ettiği aynı okulda öğrenim gören 17 yaşındaki İ.T.'yi yanına çağırarak barışmak için konuşmak istedi.

5 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Konuşma sırasında O.G.Y., sol bacağı ile vücudunun farklı yerlerinden 5 bıçak darbesiyle yaralandı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğa 30 dikiş atıldı.

Şüpheli İ.T. savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okulda yaşanan kavganın okul dışına taşması sonucu oğlunun bıçaklı saldırıya uğradığını belirten anne Gamze Y., duruma isyan ederek "Oğlumu okuldan alıp başka bir okula naklini aldırmayı düşünüyoruz" dedi.

Okulda düzenlenen mendil kapmaca turnuvasında öğrenciler arasında yaşanan kavga ile sonrasında okul dışına taşan bıçaklı saldırı olayı da kameralara yansıdı.

Öte yandan, uzmanlar, aileden başlayıp okul ve topluma yayılarak sosyal bir sorun olarak değerlendirilen akran zorbalığının, erken müdahale edilmediğinde mağdurlar için sık sık kalıcı travmalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.