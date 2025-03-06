Liseli genç baş ağrısı şikâyetiyle gitti! 15 gün sonra hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Liseli genç baş ağrısı şikâyetiyle gitti! 15 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hüseyin Karakoyunlu baş ağrısı şikayetiyle bir hastaneye gitti. Tetiklerinin ardından evine gönderilen Karakoyunlu, 15 gün sonra aynı şikayetle gittiği hastanede tedavi altına alındı. Karakoyunlu, yaşam savaşını kaybetti

Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu, 15 gün önce baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde ciddi bulguya rastlanmadığı söylenen Hüseyin Karakoyunlu, evine gönderildi.

Aynı gece Turunçova Mahallesi'ndeki ailesinin evinde fenalaşan Hüseyin Karakoyunlu için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Karakoyunlu, tedaviye alındı.

Menenjit geçirdiğinden şüphelenilen Hüseyin Karakoyunlu'nun yapılan tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Karakoyunlu, dün gece hayatını kaybetti. Hüseyin Karakoyunlu'nun cenazesi bugün Finike'de toprağa verilecek.

Son Haberler
Halıya sarılarak denize atılmıştı! Vahşi cinayetin ilk duruşması görüldü
Halıya sarılarak denize atılmıştı! Vahşi cinayetin ilk duruşması görüldü
İzmir'de silahlı saldırı! 9 kişi tutuklandı
İzmir'de silahlı saldırı! 9 kişi tutuklandı
Teknolojinin şefkat eli! Sanal terapi hayvanları iş başında
Teknolojinin şefkat eli! Sanal terapi hayvanları iş başında
YÖKDİL 2025 sonuçları açıklandı
YÖKDİL 2025 sonuçları açıklandı
Rize'de çekici, kamyonetle çarpıştı! 2 kişi yaralandı
Rize'de çekici, kamyonetle çarpıştı! 2 kişi yaralandı