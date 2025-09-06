Liseli genç iş kazası kurbanı

Korkunç olay KARDEMİR'deki Kontinü Kütük Haddehanesinde meydana geldi. KARDEMİR A.Ş ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan proje kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi 11. sınıf öğrencisi Yağız Yıldız staj gördüğü sırada hurda sarma makinesinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldız, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye götürülürken yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yıldız, için Soğuksu Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri kabul eden Yıldız'ın babası Serkan Yıldız gözyaşlarına boğuldu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yıldız, Demirciler Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Törene Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.