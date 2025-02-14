Liseli gençlerden örnek davranış

Her geçen gün kan bağışının önemi bir kez daha gün yüzüne çıkarken, Aydın'da liseli gençler kan bağışına dikkat çekti. Efeler ilçesinde bulunan Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gerçekleştirilen kampanyaya destek veren liseli gençler ve öğretmenler ise "kanın bir gün değil her gün ihtiyaç" olduğuna dikkat çekerek kampanyaya destek verdi.

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Kan bağışında bulunarak farkındalık oluşturan öğrenciler, kanın temininin yalnızca insan olduğunu hatırlatarak, herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

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Konu ile ilgili Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nden yapılan paylaşımda "Okulumuzda Kızılay İşbirliği ile kan bağışı kampanyası gerçekleştirdik. Kızılay yetkilileri başta olmak üzere Tüm bağış yapan, öğretmen, öğrenci, personel ve mahalle sakinlerimize teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.