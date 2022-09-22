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Liseli kızın intihar girişiminin altından cinsel istismar çıktı! İşin içinde 2 akraba var 

Rize'de yaşayan lise öğrencisi genç kız. kendini iple tavana asarak intihara kalkıştı. Ailesinin son anda kurtardığı kızın odasında, yaşadıklarını kara kalemle çizdiği resimler bulundu. Kızın resimlerine ayrıca "Yorgunluk sadece bedende olmaz, en çok da yüreklerde, hayallerde, umutlarda olur" notu düştüğü görüldü. Genç kız akrabası B.E. ise kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Talihsiz kızın 4 ay önce de başka bir akrabası tarafından cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı.

Galeri Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 15:38
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Liseli kızın intihar girişiminin altından cinsel istismar çıktı! İşin içinde 2 akraba var 

7 ay önce iddiaya göre okul servis şoförü akrabası, evli ve 2 çocuk babası K.E.'nin sözlü ve fiziki tacizine uğradı. Serviste kimsenin olmadığı anlarda kızı taciz eden K.E., yaşananları anlatmaması için tehdit etti. G.E.'nin tacizlere daha fazla dayanamayıp, yaşadıklarını haziran ayında anlattığı arkadaşları, durumu okul idarecilerine bildirdi. İdarecilerin bilgi verdiği ailenin suç duyurusu üzerine gözaltına alınan ve soruşturma başlatılan K.E. hakkında ev hapsi kararı verildi.

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Liseli kızın intihar girişiminin altından cinsel istismar çıktı! İşin içinde 2 akraba var 

KENDİNİ ASMAK İSTEDİ

Yaşadıklarının etkisinden kurtulmaya çalışırken kız., bu kez de başından geçenleri anlattığı akrabası B.E. tarafından olayları konuşmak için çağrıldığı evde iddiaya göre cinsel istismara uğradı. Bir süre korkudan yaşadıklarını kimseye anlatamayan genç kız, geçen hafta durumu ailesine açtı. Aile, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Liseli kızın intihar girişiminin altından cinsel istismar çıktı! İşin içinde 2 akraba var 

Soruşturma başlatılırken, genç kız yaşadıklarının etkisiyle 20 Eylül'de evde kendisini iple tavana asarak, intihara kalkıştı. Sesleri duyan anne ve babasının son anda yetişmesi ile kurtarılan genç kız ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve psikolojik destek verilen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Liseli kızın intihar girişiminin altından cinsel istismar çıktı! İşin içinde 2 akraba var 

TUTUKLANDI

Olayın ardından B.E., savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Genç kız hakkında Adli Tıp Kurumu'nca adli muayene raporu düzenlenerek, savcılığa gönderildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen B.E., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dün akşam çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Liseli kızın intihar girişiminin altından cinsel istismar çıktı! İşin içinde 2 akraba var 

YAŞADIKLARINI ÇİZMİŞ

Genç kız yaşadığı taciz ve cinsel istismar olaylarını resimlere yansıttığı ortaya çıktı. Kendisine taciz ve cinsel istismarda bulunanları 'Joker' filminin karakteri ile yansıtan genç kız, resimlerinde intihar eden, bir köşede korkulu bekleyen kız figürlerine yer verdiği görüldü. Kızın resimlerine ayrıca 'Yorgunluk sadece bedende olmaz, en çok da yüreklerde, hayallerde, umutlarda olur' notu düştüğü görüldü.

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Liseli kızın intihar girişiminin altından cinsel istismar çıktı! İşin içinde 2 akraba var 

"KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRIP İSTİSMAR ETTİ"

Yaşadıklarını anlatan genç kız., "Bana yönelik servis şoförü K.E.'nin tacizleri oldu. Kardeşimin okula gelmediği zamanlarda arabada yalnız olmamdan faydalandı. Okulla ev arasında uzun bir mesafe var ve bunun 10-15 dakikalık kısmı ormanlık alandan geçiyor. Servisin arka kapısının açılmadığını söyleyerek ön koltuğa, yanına oturmamı söylüyordu. Yol boyunca taciz ediyordu. Bu tacizleri arkadaşlarıma anlatınca onlar da okul yönetimine ve aileme bildirdi. O kişiye, ev hapsi cezası verildi. Ben yaşananları akrabam B.E.'ye anlattım. O da yüz yüze konuşmak için beni arkadaşının evine çağırdı. Önce bu taciz olayını konuştuk sonrasında bana cinsel istismarda bulundu. Beni 'Yaşananları herkese anlatırım' diyerek tehdit etti ve başka bir gün ikinci kez bunu yaptı. Yaşadığım bu süreci resme döktüm. Kimseye anlatamadığım için de yaşadığım o süreci resimlerle dile getirdim. Bu süreç içerisinde ailemin değerini çok daha iyi anladım. Ailemin desteği ile ben yaşadıklarımla mücadele etmeyi öğrendim. Yaşanan bu tür olumsuzluklara karşı kimse sessiz kalmasın, sesini çıkarsın, kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın" diye konuştu.

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Liseli kızın intihar girişiminin altından cinsel istismar çıktı! İşin içinde 2 akraba var 

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMALI"

Genç kızın babası E.E. ise "Çocuğum intihar ediyordu, onu ipten aldım. Bana 'Baba bugün beni kurtardın, yarın kurtarabilecek misin?' diyor. Bugün benim kızımın başına gelen yarın bir başkasının başına gelebilir. Bu tür insanlar hak ettiği cezayı muhakkak almalı" dedi.(AA)

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