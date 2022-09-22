Liseli kızın intihar girişiminin altından cinsel istismar çıktı! İşin içinde 2 akraba var 

"KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRIP İSTİSMAR ETTİ"

Yaşadıklarını anlatan genç kız., "Bana yönelik servis şoförü K.E.'nin tacizleri oldu. Kardeşimin okula gelmediği zamanlarda arabada yalnız olmamdan faydalandı. Okulla ev arasında uzun bir mesafe var ve bunun 10-15 dakikalık kısmı ormanlık alandan geçiyor. Servisin arka kapısının açılmadığını söyleyerek ön koltuğa, yanına oturmamı söylüyordu. Yol boyunca taciz ediyordu. Bu tacizleri arkadaşlarıma anlatınca onlar da okul yönetimine ve aileme bildirdi. O kişiye, ev hapsi cezası verildi. Ben yaşananları akrabam B.E.'ye anlattım. O da yüz yüze konuşmak için beni arkadaşının evine çağırdı. Önce bu taciz olayını konuştuk sonrasında bana cinsel istismarda bulundu. Beni 'Yaşananları herkese anlatırım' diyerek tehdit etti ve başka bir gün ikinci kez bunu yaptı. Yaşadığım bu süreci resme döktüm. Kimseye anlatamadığım için de yaşadığım o süreci resimlerle dile getirdim. Bu süreç içerisinde ailemin değerini çok daha iyi anladım. Ailemin desteği ile ben yaşadıklarımla mücadele etmeyi öğrendim. Yaşanan bu tür olumsuzluklara karşı kimse sessiz kalmasın, sesini çıkarsın, kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın" diye konuştu.