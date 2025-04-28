Liseliler öğretmen sürgünlerine karşı meydana iniyor

İstanbul Liseler Koordinasyonu, proje okulları kapsamında öğretmenlerinin sürgün edilmesine karşı bugün Beşiktaş Meydanı’nda bir eylem düzenleyecek. Koordinasyon, öğretmen sürgünlerine tepki göstermek amacıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, iki yıl önceki Maraş merkezli depremlerde Kızılay’ın çadır sattığı hatırlatıldı ve “Sıra arkadaşlarımızın, parayla sattığınız çadırlarda eğitim hakları için mücadele etmek zorunda kalışına sessiz kalmıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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“Önlem almamayı tercih eden bu düzen, direnişimizin temel sebebidir” denilen açıklamada, şu sözler kullanıldı:

“Halkının en temel haklarını bile savunmayan saray rejimine tamamen karşıyız! Sesimiz sesiniz, acınız acımızdır. Önlem almamayı seçen bu düzene karşı, tüm koşulları dikkate alarak 28 Nisan Pazartesi günü saat 17.00’da, halkını yok sayan sermayenin karşısında Beşiktaş Meydanı’nda olacağız.”