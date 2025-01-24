Liseliler TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmaları için proje eğitimi alacak

Eğitimlerin planlanması amacıyla, Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Avcı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Orhangazi'deki liselerin müdür yardımcıları katıldı. Eğitim programları, Yalova Üniversitesi öğretim görevlilerinin katkılarıyla hayata geçirilecek ve öğrencilere yarışma süreçlerinde rehberlik sunacak.

Bu iş birliği protokolü, gençlerin bilimsel projelere olan ilgisini artırmayı ve onların TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi prestijli yarışmalarda daha etkin bir şekilde yer almalarını sağlamayı hedefliyor. Yalova Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından verilecek eğitimler, öğrencilerin proje yazma becerilerini geliştirmeye odaklanacak.

Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Avcı toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu protokol sayesinde öğrencilerimizin bilimsel projelere olan ilgisini artırmayı ve akademik başarılarını desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.