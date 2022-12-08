﻿Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan Ö.F.Ö, (16) ve B.D, (15), 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı. Kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.