Liselilerin kavgasında kan aktı. 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Liselilerin kavgasında kan aktı. 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karaman’da iki lise öğrencisinin kavgasında kan aktı. Okula çantasının içinde silah getiren öğrenci arkadaşını vurdu.

Yeniçağ Karaman/ Sedat Tugan-

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Üniversitesi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Karaman Spor Lisesinde yaşandı.

İddiaya göre 11. Sınıf öğrencisi olan A.G. (17) ve Mehmet Eren P. (16) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.G. çantasında getirdiği silahla Mehmet Eren Parlak'a 3 el ateş etti. Göğsünden ve elinden kurşun yarası alan öğrenci kanlar içinde yere yığıldı. Yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı öğrenci sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Eren Parlak'ın hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

A.G. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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